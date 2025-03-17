Мать Рабьо о баннерах фанатов «ПСЖ» про «шлюх» на матче с «Марселем»: «Не думаю, что это спланировано, но все знали об этом заранее. Или клубом плохо управляют»

Мать Рабьо осудила «ПСЖ» за оскорбительные баннеры фанатов на игре с «Марселем».

Во время вчерашнего матча 26-го тура Лиги 1 (3:1) болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель» в сентябре прошлого года, и его матери Вероник, которая также является его агентом. «ПСЖ » осудил акцию фанатов.

После матча мать Рабьо заявила, что она и ее сын подадут жалобы. «Марсель » также намерен пожаловаться на поведение фанатов «ПСЖ».

«Я бы не стала заходить так далеко [и утверждать, что все было организовано Нассером аль-Хелайфи] – не думаю, что это было спланировано, но я думаю, что его доля ответственности, очевидно, есть. Нельзя вывесить баннеры такого размера так, чтобы об этом никто не знал. Или же клубом плохо управляют.

Но мы прекрасно знаем, что об этом было известно заранее. Все об этом знали. Я сама получала сообщения в соцсетях следующего содержания: «Вы увидите, как мы относимся к вам и вашему сыну», «Отец перевернется в гробу»...

Кто действительно должен на это реагировать, так это те, у кого есть власть. Я просто хочу, чтобы люди что-то предпринимали, выступали против. Те, у кого есть власть, чтобы это сделать. У меня недостаточно влияния. Я не знаю, как это искоренить, это не в моей власти», – сказала Вероник Рабьо в интервью L’Equipe.

Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры в адрес Рабьо и его матери на матче с «Марселем»: «Верность для мужчин, предательство для шлюх. Какая мать, такой и сын». Клуб осудил акцию