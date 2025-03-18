Мать Рабьо о баннерах про «шлюх» на матче с «Марселем»: «Все боятся «ПСЖ» – на стадионе были министры, почему они не выскажутся? Мы живем в мире бизнеса и денег»

Мать Адриена Рабьо заявила, что во Франции боятся высказываться против «ПСЖ».

Во время матча 26-го тура Лиги 1 в воскресенье болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель» в сентябре прошлого года, и его матери Вероник, которая также является его агентом.

После матча мать Рабьо раскритиковала руководство «ПСЖ»: «Не думаю, что это спланировано, но все знали об этом заранее. Или клубом плохо управляют».

«Мы живем в мире бизнеса и денег, никто больше не хочет отстаивать свою позицию, потому что все боятся «ПСЖ». Это правда. Все боятся «ПСЖ».

Встаньте и выскажитесь. Даже вы, журналисты! Вы должны занять определенную позицию и называть вещи своими именами. На стадионе было много людей, были министры… Почему бы этим людям не высказаться открыто?» – сказала Вероник Рабьо в интервью L’Equipe.