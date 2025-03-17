Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры в адрес Рабьо и его матери на матче с «Марселем»: «Верность для мужчин, предательство для шлюх. Какая мать, такой и сын». Клуб осудил акцию
Во вчерашнем матче 26-го тура Лиги 1 «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:1.
Во время игры ультрас «ПСЖ» освистывали Рабьо при каждом касании мяча. Кроме того, на трибунах «Парк де Пренс» были вывешены оскорбительные баннеры в адрес полузащитника «Марселя» и его матери Вероник, которая также выступает его агентом: «Страсть не имеет возраста, блуд передается от матери к сыну», «Верность для мужчин, предательство для шлюх. Какая мать, такой и сын».
Напомним, Рабьо, перешедший в «Марсель» в сентябре 2024 года, выступал за «ПСЖ» в течение 6 сезонов – с 2013 по 2019 год.
После матча «ПСЖ» осудил акцию болельщиков. Клуб отметил, что не был в курсе содержания баннеров в адрес Рабьо и его матери заранее.
«Клуб решительно осуждает любые инициативы, подрывающие достоинство, и призывает все заинтересованные стороны занять такую же позицию, чтобы гарантировать образцовую, спокойную и уважительную атмосферу на трибунах», – говорится в заявлении «ПСЖ».
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