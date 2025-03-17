«Марсель» о баннерах фанатов «ПСЖ» в адрес Рабьо и его матери: «Нападки на Адриена и его семью отвратительны. Присоединяемся к жалобе семьи нашего игрока»

«Марсель» осудил оскорбительные баннеры фанатов «ПСЖ» в адрес Рабьо и его матери.

Во время вчерашнего матча 26-го тура Лиги 1 болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Рабьо, перешедшего в «Марсель» в сентябре прошлого года, и его матери Вероник, которая также является его агентом.

После матча Вероник Рабьо заявила о намерении пожаловаться на акцию фанатов парижского клуба.

«Марсель» самым решительным образом осуждает развернутые баннеры и оскорбительные, расистские и дискриминационные кричалки на трибунах «Парк-де-Пренс» вчера вечером во время матча против «ПСЖ ».

Личные нападки, в частности, на Адриена Рабьо и его семью, отвратительны и неприемлемы. Клуб выражает полную поддержку и проявляет максимальную солидарность со своим игроком и его близкими, и объявляет, что присоединяется к жалобе, которую подала семья Рабьо .

«Марсель » хотел бы еще раз напомнить, что будет продолжать проявлять бескомпромиссность и непреклонность в отношении любых оскорбительных высказываний в адрес своего клуба, его руководителей, сотрудников или болельщиков», – говорится в заявлении «Марселя».