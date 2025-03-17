«Марсель» о баннерах фанатов «ПСЖ» в адрес Рабьо и его матери: «Нападки на Адриена и его семью отвратительны. Присоединяемся к жалобе семьи нашего игрока»
Во время вчерашнего матча 26-го тура Лиги 1 болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Рабьо, перешедшего в «Марсель» в сентябре прошлого года, и его матери Вероник, которая также является его агентом.
После матча Вероник Рабьо заявила о намерении пожаловаться на акцию фанатов парижского клуба.
«Марсель» самым решительным образом осуждает развернутые баннеры и оскорбительные, расистские и дискриминационные кричалки на трибунах «Парк-де-Пренс» вчера вечером во время матча против «ПСЖ».
Личные нападки, в частности, на Адриена Рабьо и его семью, отвратительны и неприемлемы. Клуб выражает полную поддержку и проявляет максимальную солидарность со своим игроком и его близкими, и объявляет, что присоединяется к жалобе, которую подала семья Рабьо.
«Марсель» хотел бы еще раз напомнить, что будет продолжать проявлять бескомпромиссность и непреклонность в отношении любых оскорбительных высказываний в адрес своего клуба, его руководителей, сотрудников или болельщиков», – говорится в заявлении «Марселя».
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