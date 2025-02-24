Фанаты «Лиона» вывесили баннер с изображением Аль-Хелайфи и надписями «катарская мафия», «приспешники LFP» и «политические демагоги» на матче с «ПСЖ»

Фанаты «Лиона» вывесили баннер, посвященный главе «ПСЖ».

В воскресенье «Лион» дома проиграл парижанам (2:3) в 23-м туре Лиги 1.

Акция прошла на фоне напряженной обстановки между клубами и их руководителями.

Домашние болельщики подготовили огромный баннер с изображением Нассера Аль-Хелайфи , который, вероятно, дергает за ниточки системы, объединяющей политиков, журналистов и финансы.

Надписи вокруг рисунка гласят: «катарская мафия», «приспешники LFP (Профессиональной футбольной лиги Франции – Спортс’‘) и «политические демагоги».

Фото: x.com/OL__Plus

Владелец «Лиона» о главе «ПСЖ», руководящем одним из вещателей Лиги 1: «Аль-Хелайфи запугивал людей, пытавшихся внедрять новые идеи. Конфликт интересов экстремален»

Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Катар выделяет клубу сотни миллионов – это уничтожает конкуренцию. Такие субсидии в ЕС незаконны. Обратимся в Лигу 1, можем пойти в Европейскую комиссию»