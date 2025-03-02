«ПСЖ» отменил выступление Бьянки Косты перед матчем с «Лиллем» из-за фото в футболке «Марселя». Певица обвинила клуб в непрофессионализме

«ПСЖ» отменил выступление Бьянки Косты на матче из-за фото в футболке «Марселя».

Певица должна была выступить перед вчерашнем матчем Лиги 1 с «Лиллем » (4:1). Выступления различных музыкантов на «Парк-де-Пренс» обычно проходят перед играми и транслируются на DAZN. Однако, как сообщает Foot Mercato, парижане наложил вето на выступление Косты, поскольку франко-бразильская певица надела футболку «Марселя» во время одного из своих концертов в южном городе.

Артистка выступила с критикой решения «ПСЖ » в социальных сетях.

«Я всегда носила майки городов, в которые ездила, чтобы порадовать публику, это была рекламная акция моего первого тура. Жаль, что мое выступление отменили за 5 часов до мероприятия из-за публикации в твиттере фотографии в одном из нарядов. Отсутствие профессионализма и зрелости вызывает тревогу, но я ничего не могу поделать.

Не буду скрывать, что сейчас у меня все очень сложно. Моя мать находится в больнице уже больше месяца, и, несмотря на это, я все равно организовала поездку, чтобы быть там сегодня вечером и устроить это шоу. Я искренне возмущена тем, какой имидж «ПСЖ» создает футболу, принимая такое решение», – написала Коста в соцсетях.