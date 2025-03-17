Экс-арбитр Фернандес об Иньиго, придержавшем Льоренте в штрафной «Барсы»: «Этого недостаточно, чтобы дать свисток. Повезло, что Маркос не упал»
Экс-арбитр Павел Фернандес оценил эпизод с Иньиго Мартинесом и Маркосом Льоренте.
В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» (4:2).
На 20-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил пас на краю штрафной площади соперника и побежал в сторону лицевой линии. Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес придержал соперника за руку и за грудь, а затем заблокировал его прострел в центр.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал на этот эпизод, пенальти назначен не был.
«Захват, конечно, был, но мне кажется, этого недостаточно, чтобы дать свисток. Повезло, что игрок «Атлетико» не упал», – написал Фернандес в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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