Гризманн повторил рекорд Месси по матчам в Ла Лиге среди иностранцев. Форвард «Атлетико» провел 520-ю игру в чемпионате

Антуан Гризманн повторил рекорд по числу матчей в Ла Лиге среди иностранцев.

Матч 28-го тура против «Барселоны» (2:4) стал для форварда «Атлетико » 520-м в чемпионате Испании .

Гризманн сравнялся по количеству матчей в Ла Лиге с Лионелем Месси – ни один иностранный игрок в истории турнира не провел больше игр.