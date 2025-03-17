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Гризманн повторил рекорд Месси по матчам в Ла Лиге среди иностранцев. Форвард «Атлетико» провел 520-ю игру в чемпионате

Антуан Гризманн повторил рекорд по числу матчей в Ла Лиге среди иностранцев.

Матч 28-го тура против «Барселоны» (2:4) стал для форварда «Атлетико» 520-м в чемпионате Испании.

Гризманн сравнялся по количеству матчей в Ла Лиге с Лионелем Месси – ни один иностранный игрок в истории турнира не провел больше игр.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoАнтуан Гризманн
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