Флик о 4:2 с «Атлетико»: «Барселона» показала настрой после двух пропущенных голов. Мы сражались, создавали моменты – рад за команду и болельщиков»
Ханс-Дитер Флик остался доволен победой в матче с «Атлетико».
В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» победила со счетом 4:2, уступая 0:2 до 72-й минуты.
«Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Пропустив два гола, мы показали отличный настрой. Мы сражались и создавали невероятные моменты. Я очень рад за команду, за клуб и за болельщиков.
Ферран великолепен. Игроки, которые выходят на замену, хорошо справляются. Он очень хорошо тренируется и находится в отличной форме. Всегда выкладывается на все сто процентов, как и другие игроки, выходящие со скамейки запасных. Это то, что нам нужно», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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