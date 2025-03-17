Экс-арбитр Фернандес об отмашке Кунде в лицо Симеоне: «Игрок «Барсы» поддался на провокацию и мог получить вторую желтую. ВАР не имел права вмешиваться»

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил отмашку Жюля Кунде в лицо Джулиано Симеоне.

На 30-й минуте матча между «Атлетико» и «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги (2:4) Кунде отмахнулся от Симеоне перед подачей штрафного у ворот «Атлетико » и попал сопернику в лицо – форвард мадридской команды упал на газон.

Главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не стал наказывать защитника «Барселоны», у которого на тот момент уже была желтая карточка.

«Игрок «Атлетико» провоцирует, и футболист «Барселоны» поддается. Француз, у которого уже была желтая карточка, мог легко получить вторую, отмахнувшись рукой.

ВАР не может вмешиваться на предмет возможной второй желтой», – написал Фернандес в твиттере.