Иньиго придержал Льоренте за грудь и руку в штрафной «Барселоны». Судья не дал «Атлетико» пенальти
«Барселона» могла получить пенальти в свои ворота в 1-м тайме матча Ла Лиги.
На 20-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил пас на краю штрафной площади «блауграны» и побежал в сторону лицевой линии. Защитник каталонцев Иньиго Мартинес придержал соперника за руку и за грудь, а затем заблокировал его прострел в центр.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал на этот эпизод, пенальти назначен не был.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
«Атлетико» – «Барселона». Гризманн, Альварес, Ямаль, Левандовски и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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