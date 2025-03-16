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Иньиго придержал Льоренте за грудь и руку в штрафной «Барселоны». Судья не дал «Атлетико» пенальти

«Барселона» могла получить пенальти в свои ворота в 1-м тайме матча Ла Лиги.

На 20-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте получил пас на краю штрафной площади «блауграны» и побежал в сторону лицевой линии. Защитник каталонцев Иньиго Мартинес придержал соперника за руку и за грудь, а затем заблокировал его прострел в центр.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал на этот эпизод, пенальти назначен не был.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

«Атлетико» – «Барселона». Гризманн, Альварес, Ямаль, Левандовски и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoБарселона
logoИньиго Мартинес
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoсудьи
logoЛа Лига
logoМаркос Льоренте
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