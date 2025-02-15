Медведев о задаче «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам: «Цель – выиграть, а статистики пускай считают»

В «Зените» рассказали, есть ли у клуба цель обогнать «Спартак» по числу титулов.

Красно-белые становились чемпионами России десять раз, а сине-бело-голубые – девять. «Главная цель «Зенита » – обогнать «Спартак » по титулам? Цель – выиграть, а статистики пускай считают», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев . Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков после 18 туров. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.