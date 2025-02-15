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Медведев о задаче «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам: «Цель – выиграть, а статистики пускай считают»

В «Зените» рассказали, есть ли у клуба цель обогнать «Спартак» по числу титулов.

Красно-белые становились чемпионами России десять раз, а сине-бело-голубые – девять.

«Главная цель «Зенита» – обогнать «Спартак» по титулам? Цель – выиграть, а статистики пускай считают», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. «Спартак» идет третьим с 37 баллами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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