Медведев о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Дело не в невоспитанности. Жаба душит, думаю»

Александр Медведев отреагировал на кричалки в адрес Александра Соболева.

Во время матча с «Зенитом » в финале Winline Зимнего кубка РПЛ (0:3) фанаты «Спартака » скандировали: «Соболев – ######!» Форвард пропускал игру.

– Спартаковские болельщики всю игру оскорбляли Александра Соболева. Дело в невоспитанности?

– Дело не в невоспитанности. Думаю, как это говорится... Жаба душит, – сказал председатель правления «Зенита».

Соболев перешел из «Спартака», за который выступал с 2020 года, в «Зенит» в конце августа.