Медведев о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Дело не в невоспитанности. Жаба душит, думаю»
Александр Медведев отреагировал на кричалки в адрес Александра Соболева.
Во время матча с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ (0:3) фанаты «Спартака» скандировали: «Соболев – ######!» Форвард пропускал игру.
– Спартаковские болельщики всю игру оскорбляли Александра Соболева. Дело в невоспитанности?
– Дело не в невоспитанности. Думаю, как это говорится... Жаба душит, – сказал председатель правления «Зенита».
Соболев перешел из «Спартака», за который выступал с 2020 года, в «Зенит» в конце августа.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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