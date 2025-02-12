Медведев о звании народной команды: «Пускай оно останется за «Спартаком». Это горячо любимая многими команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов»

Александр Медведев вновь ответил на вопрос о звании народной команды России.

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака » – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным.

У «Зенита » свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», – сказал председатель правления петербургского клуба.

Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»