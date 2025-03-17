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Дюков о возвращении России на международную арену в этом году: «Такая вероятность есть. Дай бог, чтобы это произошло»

Александр Дюков допустил, что Россия вернется на международную арену в этом году.

– Исходя из ваших данных, можете ли вы сказать, что высока вероятность возвращения России на международную арену в этом году?

– Такая вероятность есть. Дай бог, чтобы это произошло. В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году, – сказал президент РФС

Ранее о перспективе возвращения российских команд в европейские турниры высказался глава РПЛ Александр Алаев. Функционер отметил, что ориентируется на косвенные факторы, которые дают ему основания говорить о меняющейся ситуации.

Россия была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. 

В марте российская национальная команда проведет два товарищеских матча – с Гренадой и Замбией. Игры состоятся 19 и 25 марта соответственно. Главный тренер россиян Валерий Карпин ранее объявил состав на мартовский сбор, вызывав в команду Артема Дзюбу.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
отстранение и возвращение России
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