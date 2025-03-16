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Глава РПЛ Алаев: «Мы приближаемся к справедливому решению о возвращении наших клубов и сборных на европейскую арену, уверен. Ситуация меняется, исхожу из косвенных факторов»

Александр Алаев видит перспективу возвращения российских команд в турниры Европы.

«Геополитика – не моя история. Напомню, что один из представителей УЕФА приезжал на нашу конференцию, когда выбирали [президента Российского футбольного союза] Александра Валерьевича [Дюкова]. Вы можете поднять его речь, что он говорил конкретно про этот год. Наверняка вы читали большое интервью [президента УЕФА] Александра Чеферина.

Исходя из этих косвенных факторов, которые я вижу, ситуация меняется. Я смотрю с оптимизмом, но не буду обозначать горизонты. Но уверен, что мы приближаемся к справедливому решению о возвращении наших клубов и сборных на европейскую арену. Надеюсь, это случится максимально быстро», – сказал президент РПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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