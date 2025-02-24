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Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА. Среди кандидатов – Шевченко и Ватцке

Александр Дюков не будет переизбран в члены исполкома УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА и все 55 ассоциаций-членов были проинформированы о списке кандидатов, которые примут участие в выборах на 49-м конгрессе. Мероприятие запланировано на 3 апреля 2025 года и пройдет в Белграде.

К установленному дедлайну – понедельнику, 3 февраля – администрация УЕФА получила заявки от следующих кандидатов (в алфавитном порядке) на десять вакантных мест в Исполнительном комитете организации.

В число кандидатов на 7 мест в исполнительный комитет с четырехлетним сроком вошли переизбирающиеся Габриэле Гравина (глава Федерации футбола Италии) и Ханс-Йоахим Ватцке (гендиректор «Боруссии»).

Также в числе претендентов новые кандидаты – Доминик Блан (Швейцария), Цезари Кулеша (президент Польского футбольного союза), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Педру Проэнса (Португалия) и Гуго Квадерер (Лихтенштейн), Армен Меликбекян (Армения), Франк Паув (Нидерланды), Айвар Похлак (Эстония). 
 
На два места с двухлетним сроком претендуют Андрей Шевченко (Украина), Вадим Ляшенко (Латвия), Рафаэль Лусан (Испания), Бьорн Вассалло (Мальта) и Моше Зуарес (Израиль). Единственным кандидатом на место с четырехлетним сроком среди женщин является Лисе Клавенесс (Норвегия).

Напомним, Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года на четырехлетний срок. В феврале его переизбрали на пост президента РФС.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
Цезари Кулеша
Рафаэль Лусан
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Ханс-Йоахим Ватцке
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