«Если бы футбол не был на 1-м месте, то зачем нам тогда РФС? Так и должно быть». Губерниев о том, что футбол – самый популярный спорт в России по версии Mediascope

Дмитрий Губерниев прокомментировал данные опроса о популярности спорта в России.

Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

В топ-10 вошли фигурное катание и хоккей (по 27%), фитнес/бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), лыжный спорт (11%).

Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.

«Если бы футбол не был на первом месте, то зачем нам тогда РФС , скажу громко. РФС справляется со своей задачей в условиях отстранения – популяризировать футбол и делать максимум для того, чтобы сохранить институт сборных и интерес, который, безусловно, упал.

Поэтому я с уважением отношусь к тому, что делает команда Александра Валерьевича Дюкова , они молодцы. То же самое могу сказать в адрес РПЛ.

Что касается хоккея и фигурного катания, интерес большой, это прекрасно. Но мы не будем забывать о том, что локомотивами здесь как раз выступают игровые виды спорта. Если бы футбол и хоккей были, скажем, в нижней части рейтинга, это было бы просто сродни катастрофе. Но, слава богу, так и должно быть.

В отличие от фигурного катания, например, которое находится наверху рейтинга, телевизионные исследования говорят о том, что у биатлона универсальная аудитория значительно опережает целевую. По универсальной аудитории биатлон собирает рейтинг больше, чем по мужской.

И это прекрасно, потому что смотрят женщины и смотрят дети. В отличие от фигурного катания, где, согласимся, мужская аудитория небольшая, а наоборот, все держится на наших прекрасных дамах. Биатлон как раз и объединяет страну.

Кстати, вместе с лыжами, потому что лыжи без биатлона смотрят не очень здорово. А вот когда биатлон рядом с лыжами, то смотрят и биатлон, и лыжи. Особенно, когда комментирую я», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Вяльбе об опросе Mediascope: «Футбол – спорт номер один в мире, но для меня загадка, кто и как его проводил. Могу заплатить денег, как сделал РФС, и они дадут другие результаты»

40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание