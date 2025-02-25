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«Если бы футбол не был на 1-м месте, то зачем нам тогда РФС? Так и должно быть». Губерниев о том, что футбол – самый популярный спорт в России по версии Mediascope

Дмитрий Губерниев прокомментировал данные опроса о популярности спорта в России.

Исследование Mediascope, выполненное по заказу РФС, показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев.

В топ-10 вошли фигурное катание и хоккей (по 27%), фитнес/бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), лыжный спорт (11%).

Респонденты могли выбрать более одного ответа, поэтому сумма процентов превышает 100.

«Если бы футбол не был на первом месте, то зачем нам тогда РФС, скажу громко. РФС справляется со своей задачей в условиях отстранения – популяризировать футбол и делать максимум для того, чтобы сохранить институт сборных и интерес, который, безусловно, упал.

Поэтому я с уважением отношусь к тому, что делает команда Александра Валерьевича Дюкова, они молодцы. То же самое могу сказать в адрес РПЛ.

Что касается хоккея и фигурного катания, интерес большой, это прекрасно. Но мы не будем забывать о том, что локомотивами здесь как раз выступают игровые виды спорта. Если бы футбол и хоккей были, скажем, в нижней части рейтинга, это было бы просто сродни катастрофе. Но, слава богу, так и должно быть.

В отличие от фигурного катания, например, которое находится наверху рейтинга, телевизионные исследования говорят о том, что у биатлона универсальная аудитория значительно опережает целевую. По универсальной аудитории биатлон собирает рейтинг больше, чем по мужской.

И это прекрасно, потому что смотрят женщины и смотрят дети. В отличие от фигурного катания, где, согласимся, мужская аудитория небольшая, а наоборот, все держится на наших прекрасных дамах. Биатлон как раз и объединяет страну.

Кстати, вместе с лыжами, потому что лыжи без биатлона смотрят не очень здорово. А вот когда биатлон рядом с лыжами, то смотрят и биатлон, и лыжи. Особенно, когда комментирую я», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Вяльбе об опросе Mediascope: «Футбол – спорт номер один в мире, но для меня загадка, кто и как его проводил. Могу заплатить денег, как сделал РФС, и они дадут другие результаты»

40% интересующихся спортом россиян смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние 6 месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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logoАлександр Дюков
logoКХЛ
лыжные гонки
Р-Спорт
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