Алаев попросил Хачатурянца вернуться к руководству судьями – клубы недовольны Мажичем. Экс-президент РПЛ взял время на размышление («СЭ»)

Александр Алаев попросил Ашота Хачатурянца вернуться к управлению судьями в РПЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова , Александра Алаева, Евгения Гинера , бывшего президента РПЛ и экс-главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и Юрия Нагорных.

Темой стало недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем и его влиянием на ЭСК.

Отмечается, что после встречи Алаев лично просил Хачатурянца вернуться к руководству российским судейством – последний взял паузу на размышление. При этом в феврале сообщалось , что РФС активировал опцию продления контракта с Мажичем.

Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й