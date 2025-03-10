Алаев попросил Хачатурянца вернуться к руководству судьями – клубы недовольны Мажичем. Экс-президент РПЛ взял время на размышление («СЭ»)
Александр Алаев попросил Ашота Хачатурянца вернуться к управлению судьями в РПЛ.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, в конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, Евгения Гинера, бывшего президента РПЛ и экс-главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и Юрия Нагорных.
Темой стало недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем и его влиянием на ЭСК.
Отмечается, что после встречи Алаев лично просил Хачатурянца вернуться к руководству российским судейством – последний взял паузу на размышление. При этом в феврале сообщалось, что РФС активировал опцию продления контракта с Мажичем.
Дюков влиятельнее всех в российском футболе по версии «СЭ». Миллер – 2-й, Гинер – 7-й, Карпин – 14-й, Абаскаль – 16-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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