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Итурральде заявил, что пенальти Альвареса нужно было засчитать, если он коснулся мяча двумя ногами одновременно: «Таково правило»

Экс-судья объяснил, что пенальти Хулиана Альвареса в серии с «Реалом» могли засчитать.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по пенальти (4:2) после ничьей по сумме двух матчей (2:1, 0:1). В серии пенальти гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса не был засчитан из-за двойного касания мяча во время удара.

– Очень важная деталь, которая может укрепить доводы «Атлетико»... Теория о двух одновременных касаниях. Если Хулиан Альварес в матче с «Реалом» коснулся мяча двумя ногами одновременно, гол с пенальти был забит по правилам?

– Да. Любой штрафной удар считается исполненным по правилам, если мяча одновременно касаются одна нога и другая. Таково правило.

Я бы хотел дистанцироваться от дискуссий, но я знаю, что это сложно, когда речь идет о «Реале» и «Атлетико»... Мне интересны футбольные дискуссии и споры о правилах. 

Два касания являются нарушением правил, когда мяч находится в движении. Обсуждение, которое ведут в IFAB и запрос, который УЕФА направил в IFAB, связаны с формулировкой о нахождении мяча в движении, которая сейчас вводит в заблуждение. Они хотят, чтобы IFAB определил, что считается явным движением [мяча]. И поскольку они здесь главные... Именно их решения и ждут.

Были ли эти касания одновременными? Это очень сложно... Кто-то ответит «да», а другие – «нет». В мире футбола ведутся споры о том, находился ли мяч в движении после касания Хулиана Альвареса или нет. Все остальное – просто шум.

Если это одновременные касания, то это гол», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER. 

В правиле, на которое ссылается Итурральде, говорится: «Штрафной/свободный удар может быть выполнен подбрасыванием мяча одной или обеими ногами одновременно».

Президент «Атлетико» о пенальти Альвареса: «ВАР – ужасный инструмент, вредящий командам, он разбил вдребезги нашу мечту. Систему ввели, чтобы было больше несправедливости»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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Эдуардо Итурральде Гонсалес
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