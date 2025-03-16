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Симеоне о вылете от «Реала» из ЛЧ: «Все в «Атлетико» испытывают гнев, ярость, чувствуют несправедливость. Но, как сказал Анчелотти, все в прошлом»

Диего Симеоне описал негативные чувства после вылета из ЛЧ от «Реала».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по пенальти (4:2) после ничьей по сумме двух матчей (2:1, 0:1). В серии пенальти гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса не был засчитан из-за двойного касания мяча во время удара.

– Что вы чувствуете после случившегося?

– В обычной ситуации я бы говорил о предстоящем матче с «Барселоной». Но ситуация заслуживает того, чтобы я сказал о своих чувствах: гнев, ярость, несправедливость. Но я могу только работать вместе с командой, чтобы продолжать конкурировать с соперниками.

Я понимаю наших болельщиков – все испытывают гнев, ярость и чувство несправедливости. Но я больше не буду говорить об этом матче. Как сказал Карло [Анчелотти], и он прав, – все в прошлом. Я думаю о следующем матче.

У нас есть прекрасная возможность [в чемпионате], но мы встречаемся с хорошо играющей командой. Мы сфокусированы на себе и стараемся донести до людей, что можем продолжать соревноваться, – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.

Сегодня мадридский клуб примет «Барселону» в рамках 28-го тура Ла Лиги.

УЕФА подтвердил двойное касание Альвареса. Но правило могут изменить

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХулиан Альварес
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
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