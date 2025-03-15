Флик о двойном касании Альвареса: «Досадная ситуация. Жаль Хулиана, потрясающий игрок. Мне больше нечего сказать»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с пенальти в мадридском дерби.
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Что я могу сказать? Правда... Это была досадная ситуация. Мне было жаль его. Он потрясающий игрок. Один из лучших бомбардиров.
Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жаль», – сказал главный тренер «Барселоны».
УЕФА подтвердил двойное касание Альвареса. Но правило могут изменить
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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