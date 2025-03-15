Ван Бастен о пенальти Альвареса: «Он коснулся мяча один раз. УЕФА обязан внести изменения»

Марко ван Бастен не увидел двойного касания у Хулиана Альвареса.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Я не за «Реал » или «Атлетико », но Хулиан Альварес коснулся мяча один раз. УЕФА обязан внести изменения», – написал в сторис бывший нападающий «Милана», прикрепив видео с моментом удара аргентинца.