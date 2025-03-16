Кукурелья сыграл рукой в штрафной «Челси», упав после борьбы с Тимбером, судья Кавана не дал «Арсеналу» пенальти

Марк Кукурелья сыграл рукой в штрафной «Челси», но «Арсенал» не получил пенальти.

«Арсенал» принимает «Челси » в лондонском дерби в 29-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

На 12-й минуте защитник «синих» Марк Кукурелья упал в своей штрафной после борьбы с Юрриеном Тимбером . В падении испанец коснулся мяча рукой. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти в пользу «Арсенала ».

«Решение судьи не назначать пенальти за игру рукой Кукурельи было проверено и подтверждено ВАР.

Рука Кукурельи находилась в ожидаемом положении, не было явных или преднамеренных движений в сторону мяча», – говорится в сообщении аккаунта АПЛ, комментирующего судейские решения.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.