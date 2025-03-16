Палмер из-за травмы не попал в заявку «Челси» на матч с «Арсеналом»

Хавбек «Челси» Коул Палмер травмировался и не сыграет с «Арсеналом».

Полузащитник не попал в заявку «синих» на матч 29-го тура АПЛ . «Травма. Надеюсь, восстановится после перерыва на матчи сборных», – объяснил тренер «Челси » Энцо Мареска . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.