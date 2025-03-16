Палмер из-за травмы не попал в заявку «Челси» на матч с «Арсеналом»
Хавбек «Челси» Коул Палмер травмировался и не сыграет с «Арсеналом».
Полузащитник не попал в заявку «синих» на матч 29-го тура АПЛ.
«Травма. Надеюсь, восстановится после перерыва на матчи сборных», – объяснил тренер «Челси» Энцо Мареска.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Низара Кинселлы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости