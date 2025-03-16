«Арсенал» забил 27-й гол с углового в АПЛ со старта прошлого сезона – больше всех. Мерино затылком отправил мяч в ворота «Челси» после навеса Эдегора

«Арсенал» забил очередной гол после углового.

«Арсенал» принимает «Челси » в лондонском дерби в 29-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

на 20-й минуте испанский хавбек Микель Мерино после подачи Мартина Эдегора от угла поля выиграл борьбу на ближней штанге и затылком переправил мяч в сетку.

С начала прошлого сезона «Арсенал » забил 27 голов с угловых в АПЛ – на 10 больше, чем любой другой клуб.

Мерино забил шестой гол в 33 матчах в этом сезоне, пять из них – в Премьер-лиге. Также на счету 28-летнего игрока 2 ассиста. Его статистика – здесь .

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