«Арсенал» забил 27-й гол с углового в АПЛ со старта прошлого сезона – больше всех. Мерино затылком отправил мяч в ворота «Челси» после навеса Эдегора
«Арсенал» забил очередной гол после углового.
«Арсенал» принимает «Челси» в лондонском дерби в 29-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
на 20-й минуте испанский хавбек Микель Мерино после подачи Мартина Эдегора от угла поля выиграл борьбу на ближней штанге и затылком переправил мяч в сетку.
С начала прошлого сезона «Арсенал» забил 27 голов с угловых в АПЛ – на 10 больше, чем любой другой клуб.
Мерино забил шестой гол в 33 матчах в этом сезоне, пять из них – в Премьер-лиге. Также на счету 28-летнего игрока 2 ассиста. Его статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
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