«Станкович – тренер без имени, не топ. Выиграл что-то в Венгрии с такой же командой, как «Зенит», но это не показатель». Попов про Деяна
– Не думаю, что поражение от «Зенита» будет трагедией для «Спартака». Они брали тренера, который не является человеком, способным сиюминутно дать результат.
Это тренер без имени. Да, он выиграл что-то в Венгрии с такой же командой, как «Зенит» (серб тренировал «Ференцварош» – Спортс’‘), но это не показатель. Думаю, в этом году у «Спартака» пробный вариант, а вот в следующем если Станкович допустит ошибку, то его уволят.
– Станкович – тренер без имени пока?
– Конечно. Для европейского футбола он тренер без имени. В Сербии его все знают – это одно, но как иностранец, пришедший в наш чемпионат, он не топ-тренер, – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов.
Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ. Москвичи на 3 очка отстают от петербуржцев и «Краснодара».
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