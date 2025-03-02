Станкович о получении премии тренеру месяца вместе с игроками «Спартака»: «Они выходили на поле и добивались победы, как и сегодня. Моя небольшая заслуга тоже есть»

Деян Станкович рад победе над «Оренбургом» (2:0) в Мир РПЛ.

– В январе у вас родилась дочка. Ваша первая победа после этого события. Какие эмоции?

– Да, у меня много эмоций. Сейчас я самый счастливый человек на свете.

– День начался с вручения награды лучшему тренеру месяца. Вы получили ее всей командой. Чья идея?

– Это была моя идея. Это заслуга всей команды, они выходили на поле и добивались победы, как и сегодня. Моя небольшая заслуга тоже есть, – сказал главный тренер «Спартака ».