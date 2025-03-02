Станкович о получении премии тренеру месяца вместе с игроками «Спартака»: «Они выходили на поле и добивались победы, как и сегодня. Моя небольшая заслуга тоже есть»
Деян Станкович рад победе над «Оренбургом» (2:0) в Мир РПЛ.
– В январе у вас родилась дочка. Ваша первая победа после этого события. Какие эмоции?
– Да, у меня много эмоций. Сейчас я самый счастливый человек на свете.
– День начался с вручения награды лучшему тренеру месяца. Вы получили ее всей командой. Чья идея?
– Это была моя идея. Это заслуга всей команды, они выходили на поле и добивались победы, как и сегодня. Моя небольшая заслуга тоже есть, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости