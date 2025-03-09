Деян Станкович: «Горжусь 60 минутами – победы придут, если «Спартак» будет продолжать в том же духе. Слава богу, не видел паненку Барко, иначе бы случился сердечный приступ»
Деяну Станковичу не хочется ругать игроков после матча с «Рубином» (1:2).
– Как оцените действия своих футболистов в матче?
– Сложно критиковать, не могу упрекнуть своих футболистов. Ребята – бойцы, хотели победить. Когда ты проигрываешь дуэли, единоборства, сложно сдвинуть игру к воротам соперника.
В первые 30 минут мы не забирали подборы. «Рубин» вошел в игру агрессивно, они хорошо сыграли. Могу поздравить их с заслуженной победой.
В остальные 60 минут я горжусь своими ребятами. Они проделали отличную работу. Победы придут, если мы будем продолжать в том же духе.
– Слава богу, я не видел. Если бы я видел эту паненку, у меня бы случился сердечный приступ, – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» проиграл и отстал: с паненкой и обоюдным удалением. Вот в чем проблемы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости