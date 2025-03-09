Деян Станкович: «Горжусь 60 минутами – победы придут, если «Спартак» будет продолжать в том же духе. Слава богу, не видел паненку Барко, иначе бы случился сердечный приступ»

Деяну Станковичу не хочется ругать игроков после матча с «Рубином» (1:2).

– Как оцените действия своих футболистов в матче?

– Сложно критиковать, не могу упрекнуть своих футболистов. Ребята – бойцы, хотели победить. Когда ты проигрываешь дуэли, единоборства, сложно сдвинуть игру к воротам соперника.

В первые 30 минут мы не забирали подборы. «Рубин » вошел в игру агрессивно, они хорошо сыграли. Могу поздравить их с заслуженной победой.

В остальные 60 минут я горжусь своими ребятами. Они проделали отличную работу. Победы придут, если мы будем продолжать в том же духе.

– Как оцените паненку Барко?

– Слава богу, я не видел. Если бы я видел эту паненку, у меня бы случился сердечный приступ, – сказал главный тренер «Спартака ».

«Спартак» проиграл и отстал: с паненкой и обоюдным удалением. Вот в чем проблемы