Станкович о 7 победах «Спартака» подряд впервые с 2000 года: «Чтобы достичь хоть процента того, чего достиг Романцев, нам предстоит еще много работать»

Деян Станкович тепло отозвался об Олеге Романцеве после победы над «Оренбургом».

– Как вы объясняете разные таймы в матче?

– Это первый матч [после зимней паузы]. Мы хотели показать игру, которую демонстрировали в первой части сезона. Я уверен, что в следующих играх мы будем себя показывать все лучше и лучше.

– Насколько тяготило то, что «Оренбург» в первом тайме перекрывал хорошо центр и вам приходилось в основном играть через фланги?

– «Оренбург» играл, как мы и ожидали, низким блоком, стараясь действовать на быстрых контратаках. Где‑то мы действовали хорошо при контратаках, где‑то хуже. Но не это меня беспокоит. Беспокоит то, что мы в численном большинстве не можем реализовать преимущество как нужно и довести результат до приемлемого. Для нас это очень важный матч и победа.

– Есть ли какие‑то мысли о дебюте Солари и Гарсии?

– Для них это была очень эмоциональная игра, на домашнем стадионе при такой поддержке. Уверен, что они будут прибавлять, у них есть все необходимые качества, чтобы помогать команде.

– Вы одержали седьмую победу подряд в РПЛ и повторили достижение Олега Романцев во главе красно‑белых.

– Все знают, как я люблю и уважаю Олега Романцева. Это настоящая живая легенда клуба. Когда я только возглавил «Спартак», он оказал мне поддержку и дал хорошие советы. Да, по этому показателю мы почти догнали его, но нам предстоит еще много работать, чтобы достичь хоть процента того, чего достиг Романцев, – сказал главный тренер «Спартака ».