Станкович про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» доминировал в какой-то момент, но они тоже молодцы. Мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим»
Деян Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Рубина» (1:2) в Мир РПЛ.
– Что случилось в первом тайме? Как будто «Рубин» вас удивил.
– Вы сами все видели, мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим.
– Сложно было найти свою игру? За счет чего удалось взять под контроль мяч?
– За счет характера и организации. Конечно, если мы говорим о первых 30 минутах, то если ты не выигрываешь единоборства, то не можешь рассчитывать на победу. В остальные 60 минут мне не в чем упрекнуть команду, я горжусь ими. Это будет сложно, но мы еще порадуемся в будущем.
Хочу отдать должное «Рубину» и их тренеру, потому что они действительно провели хороший матч, удачи им в будущем. В какой‑то момент мы доминировали, но они тоже молодцы. Поздравляю их с победой, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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