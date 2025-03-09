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  • Станкович про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» доминировал в какой-то момент, но они тоже молодцы. Мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим»
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Станкович про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» доминировал в какой-то момент, но они тоже молодцы. Мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим»

Деян Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Рубина» (1:2) в Мир РПЛ.

– Что случилось в первом тайме? Как будто «Рубин» вас удивил.

– Вы сами все видели, мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим.

– Сложно было найти свою игру? За счет чего удалось взять под контроль мяч?

– За счет характера и организации. Конечно, если мы говорим о первых 30 минутах, то если ты не выигрываешь единоборства, то не можешь рассчитывать на победу. В остальные 60 минут мне не в чем упрекнуть команду, я горжусь ими. Это будет сложно, но мы еще порадуемся в будущем.

Хочу отдать должное «Рубину» и их тренеру, потому что они действительно провели хороший матч, удачи им в будущем. В какой‑то момент мы доминировали, но они тоже молодцы. Поздравляю их с победой, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
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