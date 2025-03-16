ЦСКА выиграл 3 матча подряд, команда Николича не уступает в 7 играх кряду

ЦСКА продлил серию без поражений до семи матчей.

Сегодня команда Марко Николича обыграла «Акрон» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ .

В последних семи матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России армейцы также победили «Рубин» (3:0), «Факел» (1:0), «Химки» (1:0) и «Динамо» (2:1), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0).

В трех последних матчах москвичи победили «Химки», «Динамо» и «Акрон ».

После паузы на матчи сборных, 29 марта, ЦСКА дома сыграет с «Динамо» Махачкала.