ЦСКА выиграл 3 матча подряд, команда Николича не уступает в 7 играх кряду
ЦСКА продлил серию без поражений до семи матчей.
Сегодня команда Марко Николича обыграла «Акрон» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.
В последних семи матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России армейцы также победили «Рубин» (3:0), «Факел» (1:0), «Химки» (1:0) и «Динамо» (2:1), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0).
В трех последних матчах москвичи победили «Химки», «Динамо» и «Акрон».
После паузы на матчи сборных, 29 марта, ЦСКА дома сыграет с «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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