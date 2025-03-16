Гуарирапа впервые забил за ЦСКА – в 19-м матче. Форвард после паса Акинфеева поразил ворота «Акрона»
Сауль Гуарирапа впервые забил за ЦСКА после перехода из «Сочи».
ЦСКА играет в гостях с «Акроном» в 21-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).
На 59-й минуте 22-летний форвард из Венесуэлы поразил ворота тольяттинской команды после паса вратаря Игоря Акинфеева.
Это первый гол Сауля за московский клуб после перехода из «Сочи» на правах аренды. В 18 предыдущих играх (12 – в РПЛ, 6 – в Фонбет Кубке России) он не отметился результативными действиями.
Подробная статистика выступлений Гуарирапы доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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