Гуарирапа впервые забил за ЦСКА – в 19-м матче. Форвард после паса Акинфеева поразил ворота «Акрона»

Сауль Гуарирапа впервые забил за ЦСКА после перехода из «Сочи».

ЦСКА играет в гостях с «Акроном » в 21-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).

На 59-й минуте 22-летний форвард из Венесуэлы поразил ворота тольяттинской команды после паса вратаря Игоря Акинфеева .

Это первый гол Сауля за московский клуб после перехода из «Сочи» на правах аренды. В 18 предыдущих играх (12 – в РПЛ , 6 – в Фонбет Кубке России) он не отметился результативными действиями.

Подробная статистика выступлений Гуарирапы доступна здесь .

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