Дивеев сыграл рукой в штрафной ЦСКА в начале матча с «Акроном». Лапочкин считает, что это пенальти: «Мог спокойно убрать руки»

«Акрону» не дали пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой со стороны Игоря Дивеева.

На 6-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Акрона » Максим Кузьмин забросил мяч в штрафную ЦСКА . Мяч попал в руку Игорю Дивееву, боровшемуся с Артемом Дзюбой .

Главный арбитр матча Михаил Черемных не усмотрел фола в этом эпизоде. ВАР не позвал судью посмотреть повтор момента.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что за игру рукой Дивеева нужно было дать пенальти.

«Дурацкий момент, потому что вроде как и рука, а вроде как и не рука… Ключевое – Дивеев отставляет руку, мяч летит долго, Игорь его видит. Это проблема защитника, что он этими руками придерживает нападающего. За то время, что летел мяч, защитник мог спокойно убрать руки, и не было бы контакта мяча и руки.

Я считаю, что это пенальти. ВАР это, конечно, видит. В поле это сложно заметить. Мы же видим, что мяч летит долго, что происходит контакт мяча и руки. Это нарушение правил», – заявил Лапочкин.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.