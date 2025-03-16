Дивеев сыграл рукой в штрафной ЦСКА в начале матча с «Акроном». Лапочкин считает, что это пенальти: «Мог спокойно убрать руки»
На 6-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Акрона» Максим Кузьмин забросил мяч в штрафную ЦСКА. Мяч попал в руку Игорю Дивееву, боровшемуся с Артемом Дзюбой.
Главный арбитр матча Михаил Черемных не усмотрел фола в этом эпизоде. ВАР не позвал судью посмотреть повтор момента.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что за игру рукой Дивеева нужно было дать пенальти.
«Дурацкий момент, потому что вроде как и рука, а вроде как и не рука… Ключевое – Дивеев отставляет руку, мяч летит долго, Игорь его видит. Это проблема защитника, что он этими руками придерживает нападающего. За то время, что летел мяч, защитник мог спокойно убрать руки, и не было бы контакта мяча и руки.
Я считаю, что это пенальти. ВАР это, конечно, видит. В поле это сложно заметить. Мы же видим, что мяч летит долго, что происходит контакт мяча и руки. Это нарушение правил», – заявил Лапочкин.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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