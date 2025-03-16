Круговой лишился части зуба после столкновения в матче с «Акроном»: «Не мешает, все нормально»

Игрок ЦСКА Круговой потерял часть зуба в матче с «Акроном».

Об этом защитник ЦСКА рассказал в перерыве матча Мир РПЛ .

«Сейчас ничего не произошло. В начале матча произошло столкновение, половина зуба отвалилась.

Насколько это мешает? Не мешает, уже достал, все нормально», – сказал Данил Круговой .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.