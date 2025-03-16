Круговой лишился части зуба после столкновения в матче с «Акроном»: «Не мешает, все нормально»
Игрок ЦСКА Круговой потерял часть зуба в матче с «Акроном».
Об этом защитник ЦСКА рассказал в перерыве матча Мир РПЛ.
«Сейчас ничего не произошло. В начале матча произошло столкновение, половина зуба отвалилась.
Насколько это мешает? Не мешает, уже достал, все нормально», – сказал Данил Круговой.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости