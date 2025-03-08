У Соболева 0+0 в 13 матчах за «Зенит» в РПЛ

Александр Соболев ни разу не забил за «Зенит» в РПЛ.

В матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (0:0) 27-летний форвард вышел на замену на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

В 13 матчах за клуб из Петербурга в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак» – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь .