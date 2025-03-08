У Соболева 0+0 в 13 матчах за «Зенит» в РПЛ
Александр Соболев ни разу не забил за «Зенит» в РПЛ.
В матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (0:0) 27-летний форвард вышел на замену на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.
В 13 матчах за клуб из Петербурга в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.
Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак» – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости