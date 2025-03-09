Быстров о Соболеве: «Нападающий должен забивать, а пасовать даже Радимов сейчас лучше будет. Не понимаю, почему Александр так играет»

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева после матча с «Факелом».

В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил на выезде со счетом 2:0. Соболев вышел на замену на 70-й минуте и не отметился результативными действиями – у форварда нет голов и ассистов в 13 матчах за клуб в чемпионате.

– Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.

– Вы о чем? Какие передачи?

– Почти голевые – на Горшкова и Мимовича.

– Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.

– Думаете?

– Да я не думаю, а просто в этом уверен.

– Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?

– Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.

– Так зачем взяли?

– Российский паспорт, – сказал бывший полузащитник сборной России.