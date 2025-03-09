Быстров о Соболеве: «Нападающий должен забивать, а пасовать даже Радимов сейчас лучше будет. Не понимаю, почему Александр так играет»
В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил на выезде со счетом 2:0. Соболев вышел на замену на 70-й минуте и не отметился результативными действиями – у форварда нет голов и ассистов в 13 матчах за клуб в чемпионате.
– Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам вчера за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.
– Вы о чем? Какие передачи?
– Почти голевые – на Горшкова и Мимовича.
– Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже. А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.
– Думаете?
– Да я не думаю, а просто в этом уверен.
– Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?
– Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.
– Так зачем взяли?
– Российский паспорт, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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