Пьянич и Койта из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Акроном»: «Ничего страшного нет, ждем возвращения после паузы на сборные»

Игроки ЦСКА Пьянич и Койта получили травмы и не сыграют с «Акроном».

«В игре на самарском стадионе недоступными по медицинским показаниям будут Секу Койта и Миралем Пьянич . У них после игры против московского «Динамо» в Кубке страны были повреждения.

Ничего страшного нет. Мы ожидаем их возвращения после паузы на матчи сборных», – сказал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 13:00 по московскому времени.