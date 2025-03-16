Пьянич и Койта из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Акроном»: «Ничего страшного нет, ждем возвращения после паузы на сборные»
Игроки ЦСКА Пьянич и Койта получили травмы и не сыграют с «Акроном».
«В игре на самарском стадионе недоступными по медицинским показаниям будут Секу Койта и Миралем Пьянич. У них после игры против московского «Динамо» в Кубке страны были повреждения.
Ничего страшного нет. Мы ожидаем их возвращения после паузы на матчи сборных», – сказал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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