Захарян пропустит 3-4 недели после рецидива травмы
Стало известно, сколько пропустит Арсен Захарян после новой травмы.
Ранее 21-летний хавбек не смог завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из‑за вновь возникшей боли в бедре. Клуб сообщил, что россиянин выбыл на несколько недель после рецидива травмы квадрицепса.
«У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил – и вот снова. По прогнозам – 3-4 недели.
Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю в этом сезоне он еще сыграет. Но главное – качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды.
Всем хорошего выходного!» – написал брат игрока Давид.
В этом сезоне Арсен провел лишь 4 матча из-за травм, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Динамо» доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Давида Захаряна
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