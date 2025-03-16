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Захарян пропустит 3-4 недели после рецидива травмы

Стало известно, сколько пропустит Арсен Захарян после новой травмы.

Ранее 21-летний хавбек не смог завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из‑за вновь возникшей боли в бедре. Клуб сообщил, что россиянин выбыл на несколько недель после рецидива травмы квадрицепса.

«У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил – и вот снова. По прогнозам – 3-4 недели.

Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю в этом сезоне он еще сыграет. Но главное – качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды.

Всем хорошего выходного!» – написал брат игрока Давид.

В этом сезоне Арсен провел лишь 4 матча из-за травм, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Динамо» доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Давида Захаряна
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