  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захарова о проблемах Захаряна с визой перед матчем с «МЮ»: «Не удивляет, а возмущает»
11

Захарова о проблемах Захаряна с визой перед матчем с «МЮ»: «Не удивляет, а возмущает»

В МИД РФ возмутились из-за проблем Арсена Захаряна с английской визой.

Ранее стало известно, что полузащитник «Реал Сосьедад» не полетит в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой.

– Удивляет ли вас, что до сих пор существует такая риторика, по которой россиян лишают возможности соревноваться в отдельных странах?

– Не удивляет, а возмущает, – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» сегодня вечером, начало матча – в 23:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАрсен Захарян
logoЛига Европы УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
Мария Захарова
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoСпорт-Экспресс
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Захарян не полетит в Англию на матч «Сосьедада» с «МЮ» из-за проблем с визой: «Не все зависит от нас»
70сегодня, 13:15
Захарян и Траоре из-за проблем с визами не смогли вылететь с «Сосьедадом» в Англию на матч с «МЮ». Альгуасиль надеется, что они присоединятся к команде завтра
7вчера, 22:36
Главные новости
Дзюба о вызове в сборную: «Я как будто во сне, сердце до сих пор бешено стучит. Буду самым счастливым, когда услышу гимн России на стадионе»
1 минуту назад
КДК о дисквалификации Вендела: «Он дважды принес извинения. Понимает, что совершил проступок, объяснил реакцией на дискриминацию. Смягчили из‑за проявления расизма»
3127 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» примет «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Рома» в гостях у «Атлетика», «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Рейнджерс»
34сегодня, 14:57
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» проведет матч с «Виторией»
1сегодня, 14:57
Менди пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра, полученной в матче «Реала» с «Атлетико»
14сегодня, 14:54
УЕФА о двойном касании Альвареса: «Гол следовало отменить, хотя контакт был минимальным. Обсудим с ФИФА и IFAB, следует ли пересмотреть правило»
147сегодня, 14:31
Доннарумма признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «ПСЖ» отбил два удара в серии пенальти с «Ливерпулем»
20сегодня, 14:16
Экс-судья Грефе о пенальти Альвареса: «Кажется, был один контакт с мячом, возможно, неправильно отменять такие голы. ФИФА и УЕФА следует прояснить ситуацию»
43сегодня, 14:15
«Атлетико» может обратиться в УЕФА за разъяснениями о ситуации с незасчитанным пенальти Альвареса в матче с «Реалом»
61сегодня, 14:09
«Факел» оспорит решение КДК о матче без зрителей и штрафе за расизм фанатов в адрес Вендела: «Наказание несопоставимо с масштабом нарушения»
95сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о трудностях в «МЮ»: «Самое сложное – проигрывать. Даже тип игры здесь совершенно другой. Здесь у каждого есть мнение – приходится справляться с этим»
8 минут назад
Черчесов о вызове Дзюбы: «Он заслужил. Сборная – это сегодня и сейчас. Зная Артема, рекорд Кержакова точно падет»
641 минуту назад
Козлов, Кокшаров, Москвичев, Зорин, 5 игроков «Локомотива» – в окончательном составе молодежной сборной России на матчи с Колумбией
452 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 14:50
Головин вернулся к тренировкам с «Монако». Он пропустил 4 матча из-за травмы
1сегодня, 14:42
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»
4сегодня, 14:40
«Рубин» принимает «Пари НН». Поддержите казанцев на стадионе!
сегодня, 14:00Реклама
Карпин о невызове Дугласа в сборную: «Острой необходимости нет. Решили дать ему время, чтобы понять, насколько он заинтересован в выступлении за Россию»
9сегодня, 13:50
Даку оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче со «Спартаком». Форвард «Рубина» ударил по штативу оператора после удаления
6сегодня, 12:26
Талалаев за агрессивное поведение в отношении судьи дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно). Испытательный срок тренера «Балтики» – один год
4сегодня, 12:08