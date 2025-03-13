Захарова о проблемах Захаряна с визой перед матчем с «МЮ»: «Не удивляет, а возмущает»
В МИД РФ возмутились из-за проблем Арсена Захаряна с английской визой.
Ранее стало известно, что полузащитник «Реал Сосьедад» не полетит в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой.
– Удивляет ли вас, что до сих пор существует такая риторика, по которой россиян лишают возможности соревноваться в отдельных странах?
– Не удивляет, а возмущает, – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад» сегодня вечером, начало матча – в 23:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом матче в Сан-Себастьяне команды сыграли 1:1.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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