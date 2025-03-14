Захарян не смог завершить тренировку в «Сосьедаде» из‑за вновь возникшей боли в бедре
Арсен Захарян досрочно покинул тренировку из‑за боли в бедре.
«Арсен Захарян не смог завершить тренировку из‑за вновь возникшей боли в правой прямой мышцы бедра», – сообщили в «Реал Сосьедад».
В этом сезоне 21‑летний Захарян поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.
Арсен пропустил большую часть сезона‑2024/25 из‑за травм.
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