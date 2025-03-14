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Захарян не смог завершить тренировку в «Сосьедаде» из‑за вновь возникшей боли в бедре

Арсен Захарян досрочно покинул тренировку из‑за боли в бедре.

«Арсен Захарян не смог завершить тренировку из‑за вновь возникшей боли в правой прямой мышцы бедра», – сообщили в «Реал Сосьедад».

В этом сезоне 21‑летний Захарян поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.

Арсен пропустил большую часть сезона‑2024/25 из‑за травм.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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