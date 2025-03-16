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Гави: «Педри заслуживает «Золотой мяч». Не знаю, получит ли он его – в футболе все меняется очень быстро»

Гави заявил, что хавбек «Барселоны» Педри достоин «Золотого мяча».

«Для меня он заслуживает выиграть «Золотой мяч».

Не знаю, получит ли он его, потому что в футболе все меняется очень быстро, но то, что Педри делает для нас, – это очень важно», – сказал полузащитник «Барселоны» Гави о своем партнере по команде.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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