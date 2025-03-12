Гави считает Рафинью претендентом на «Золотой мяч»: «Главное, чтобы он продолжал в том же духе»
Гави назвал Рафинью претендентом на «Золотой мяч».
Вингер «Барселоны» сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1). Рафинья лидирует в списке бомбардиров турнира, на счету бразильца 11 голов.
«Конечно, [Рафинья] – кандидат на «Золотой мяч», но главное – чтобы он продолжал в том же духе. Впереди еще много матчей, и, надеюсь, он выиграет как можно больше титулов», – сказал полузащитник «Барселоны» Гави.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: DAZN
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