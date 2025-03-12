Гави считает Рафинью претендентом на «Золотой мяч»: «Главное, чтобы он продолжал в том же духе»

Гави назвал Рафинью претендентом на «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны» сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1). Рафинья лидирует в списке бомбардиров турнира, на счету бразильца 11 голов.

«Конечно, [Рафинья] – кандидат на «Золотой мяч », но главное – чтобы он продолжал в том же духе. Впереди еще много матчей, и, надеюсь, он выиграет как можно больше титулов», – сказал полузащитник «Барселоны» Гави .