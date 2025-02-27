Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Барелла – 3-й, Гави – 5-й, Райс – 8-й
Педри – лучший центральный полузащитник мира по версии FourFourTwo.
Хавбек «Барселоны» и сборной Испании возглавил рейтинг, составленный британским журналом.
Всего в списке 10 имен:
1. Педри, «Барселона».
2. Федерико Вальверде, «Реал».
3. Николо Барелла, «Интер».
4. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».
5. Гави, «Барселона».
6. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».
7. Бернарду Силва, «Ман Сити».
8. Деклан Райс, «Арсенал».
9. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».
10. Фабиан Руис, «ПСЖ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
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