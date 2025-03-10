Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Рафинья – 3-й, Кейн обошел Винисиуса, Беллингема и Левандовского

Харри Кейн вошел в топ-5 рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Форвард «Баварии» поднялся на 5-е место в обновленном списке от Goal. Фаворитом на награду в 2025 году остается Мохамед Салах, Килиан Мбаппе и Рафинья по-прежнему в топ-3.

В двадцатку основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах , «Ливерпуль».

2. Килиан Мбаппе, «Реал».

3. Рафинья Диас, «Барселона».

4. Ламин Ямаль, «Барселона».

5. Харри Кейн , «Бавария».

6. Роберт Левандовски , «Барселона».

7. Винисиус Жуниор , «Реал».

8. Джуд Беллингем, «Реал».

9. Джамал Мусиала, «Бавария».

10. Педри, «Барселона».

11. Хулиан Альварес, «Атлетико».

12. Лаутаро Мартинес, «Интер».

13. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

14. Усман Дембеле, «ПСЖ».

15. Антуан Гризманн, «Атлетико».

16. Майкл Олисе, «Бавария».

17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

18. Флориан Виртц, «Байер».

19. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

20. Александер Исак, «Ньюкасл».