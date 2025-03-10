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  • Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Рафинья – 3-й, Кейн обошел Винисиуса, Беллингема и Левандовского
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Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Рафинья – 3-й, Кейн обошел Винисиуса, Беллингема и Левандовского

Харри Кейн вошел в топ-5 рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Форвард «Баварии» поднялся на 5-е место в обновленном списке от Goal. Фаворитом на награду в 2025 году остается Мохамед Салах, Килиан Мбаппе и Рафинья по-прежнему в топ-3.

В двадцатку основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2. Килиан Мбаппе, «Реал».

3. Рафинья Диас, «Барселона».

4. Ламин Ямаль, «Барселона».

5. Харри Кейн, «Бавария».

6. Роберт Левандовски, «Барселона».

7. Винисиус Жуниор, «Реал».

8. Джуд Беллингем, «Реал».

9. Джамал Мусиала, «Бавария».

10. Педри, «Барселона».

11. Хулиан Альварес, «Атлетико».

12. Лаутаро Мартинес, «Интер».

13. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

14. Усман Дембеле, «ПСЖ».

15. Антуан Гризманн, «Атлетико».

16. Майкл Олисе, «Бавария».

17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

18. Флориан Виртц, «Байер».

19. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

20. Александер Исак, «Ньюкасл».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЗолотой мяч
logoВиктор Дьокереш
logoХулиан Альварес
logoсерия А Италия
logoНьюкасл
logoСпортинг
logoЭрлинг Холанд
logoБавария
logoЛаутаро Мартинес
logoПСЖ
logoИнтер
logoУсман Дембеле
logoПедри
logoБарселона
logoДжамал Мусиала
logoРоберт Левандовски
logoДжуд Беллингем
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoАлександер Исак
logoБайер
logoМохамед Салах
logoАтлетико
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoХарри Кейн
logoРафинья Диас
logoВинисиус Жуниор
logoВирджил ван Дейк
logoМайкл Олисе
logoАнтуан Гризманн
logoФлориан Виртц
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