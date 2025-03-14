Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч». Первым у букмекеров стал Рафинья, Салах опустился на 3-е место
Рафинья выиграет «Золотой мяч» в 2025 году, считают букмекеры.
Полузащитник «Барселоны» (3.00) сместил нападающего «Реала» Килиана Мбаппе (3.50) с первого места в рейтинге у букмекеров.
Мохамед Салах после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов за 2 дня опустился с первой строчки на третью.
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:
1. Рафинья («Барселона») – 3.00
2. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.50
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.50
4. Винисиус Жуниор («Реал») – 11.00
5-6. Усман Дембеле («ПСЖ») – 13.00
5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 13.00
7. Харри Кейн («Бавария») – 19.00
8. Педри («Барселона») – 21.00
9. Джуд Беллингем («Реал») – 26.00
10. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00
Остальные – от 41.00
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