Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч». Первым у букмекеров стал Рафинья, Салах опустился на 3-е место

Рафинья выиграет «Золотой мяч» в 2025 году, считают букмекеры.

Полузащитник «Барселоны» (3.00) сместил нападающего «Реала» Килиана Мбаппе (3.50) с первого места в рейтинге у букмекеров.

Мохамед Салах после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов за 2 дня опустился с первой строчки на третью.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Рафинья («Барселона») – 3.00

2. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.50

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.50

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 11.00

5-6. Усман Дембеле («ПСЖ») – 13.00

5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 13.00

7. Харри Кейн («Бавария») – 19.00

8. Педри («Барселона») – 21.00

9. Джуд Беллингем («Реал») – 26.00

10. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00

Остальные – от 41.00

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