Анчелотти про 2:1 с «Вильярреалом»: «Это была игра-ловушка, учитывая время на отдых и силу соперника. Победа многое говорит о «Реале». Завтра посмотрю «Атлетико» – «Барса» как фанат»

Карло Анчелотти оценил выступление «Реала» в матче с «Вильярреалом» (2:1).

«Команде удалось выстоять в трудные моменты, с которыми она столкнулась в начале каждого из таймов. Постепенно мы начали лучше работать с мячом и искать возможности забить. Два гола забил Мбаппе , и во втором тайме были некоторое контратаки, которые могли бы завершиться успешно.

Я очень горд. Это была игра-ловушка, учитывая все обстоятельства, в том числе время на отдых и силу соперника. Но мы выдержали эту нагрузку. Команда устала, это естественно. Эта победа многое говорит о нашей команде и ресурсах этого состава.

Было важно победить сегодня. Конечно, я посмотрю игру «Атлетико » – «Барселона », будет увлекательное зрелище. Завтра я буду футбольным фанатом, и не более того», – сказал главный тренер «Реала ».