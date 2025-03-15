Анчелотти про 2:1 с «Вильярреалом»: «Это была игра-ловушка, учитывая время на отдых и силу соперника. Победа многое говорит о «Реале». Завтра посмотрю «Атлетико» – «Барса» как фанат»
Карло Анчелотти оценил выступление «Реала» в матче с «Вильярреалом» (2:1).
«Команде удалось выстоять в трудные моменты, с которыми она столкнулась в начале каждого из таймов. Постепенно мы начали лучше работать с мячом и искать возможности забить. Два гола забил Мбаппе, и во втором тайме были некоторое контратаки, которые могли бы завершиться успешно.
Я очень горд. Это была игра-ловушка, учитывая все обстоятельства, в том числе время на отдых и силу соперника. Но мы выдержали эту нагрузку. Команда устала, это естественно. Эта победа многое говорит о нашей команде и ресурсах этого состава.
Было важно победить сегодня. Конечно, я посмотрю игру «Атлетико» – «Барселона», будет увлекательное зрелище. Завтра я буду футбольным фанатом, и не более того», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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