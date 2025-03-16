  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубарси за финал ЛЧ «Барселона» – «Реал»: «Это был бы прекрасный матч для всего мира. Две отличные команды, принципиальные соперники»
15

Кубарси за финал ЛЧ «Барселона» – «Реал»: «Это был бы прекрасный матч для всего мира. Две отличные команды, принципиальные соперники»

Пау Кубарси согласен на финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Реал».

«Барселона» в 1/4 финала ЛЧ сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Реал» – с «Арсеналом».

– В финале вы можете сыграть против «Мадрида». Более того, вы можете сыграть против «Мадрида» во всех финалах за все главные трофеи. Вы уже выиграли Суперкубок Испании. В Ла Лиге они ваши главные соперники наряду с «Атлетико», в гипотетическом финале Кубка Испании вам тоже может достаться «Мадрид».

– Да, «Мадрид» выступает хорошо, у нас тоже все хорошо. Мы могли бы встретиться в финале, потому что они отличная команда, и мы тоже, так что это отличный финал, который будет интересно смотреть.

Хотя «Атлетико» тоже борется в Ла Лиге и тоже может быть конкурентоспособен.

– Вы сказали, что финал Лиги чемпионов против «Мадрида» был бы хорошим. Вы бы согласились на него?

– Да, конечно. Если мы проделаем отличную работу, то сможем выйти в финал. И если мы выйдем в финал, мы пойдем до конца, какая бы командой туда не попала. И если это будет «Мадрид», это будет прекрасный финал как для нас, так и для всего мира.

– Что бы вы сказали тем фанатам «Барселоны», которые говорят, что им было бы немного страшно играть в финале Лиги чемпионов против «Реала»?

– «Мадрид» – один из лучших клубов, как и «Барса», всегда было это принципиальное соперничество. Они могут победить, мы тоже можем выиграть, но это был бы отличный финал для просмотра, – сказал защитник «Барсы» Кубарси.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoПау Кубарси
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoСуперкубок Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» заработала 106 млн евро в этой ЛЧ, «ПСЖ» – 104,4 млн, «Интер» – 103,1 млн, «Боруссия» – 102,2 млн, «Арсенал» – 102 млн, «Барса» и «Реал» – по 101 млн
3514 марта, 15:28
«Барселона» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,4%. Шансы «ПСЖ» – 19,3%, «Арсенала» – 16,8%, «Реала» – 13,6% (Opta)
6914 марта, 12:05
Ричардс считает, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Достаточно посмотреть на состав – у них всегда есть преимущество. Но победить может кто угодно – «ПСЖ», даже «Барса». Будет интересно»
9013 марта, 20:57
Главные новости
Константин Генич: «Если Соболев забьет «Спартаку», это будет трындец – кино. Но надо беруши надевать, 40 тысяч будут ему свистеть»
612 минут назад
Ла Лига заявила, что «Реал» не просил перенести матч с «Вильярреалом» после ЛЧ. Анчелотти говорил, что клуб делал это дважды
1920 минут назад
«Факел» оспорит в КДК удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»: «Дилан пытался сыграть в мяч, не было продавливания. Пятка на газоне, сила наступа минимальна»
12сегодня, 08:42
Широков о тратах «Зенита»: «Оправдываются – выигрывают же трофеи. Клуб существует для золотых медалей. Если дебет с кредитом сходится, почему нет?»
23сегодня, 08:37
Защитник «Ахмата» Ибишев за паузу в матчах РПЛ во время Рамадана: «Это поможет. Я уже привык играть и держать пост, но бывает сложно»
39сегодня, 08:30
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Штутгарта», «Бохум» против «Айнтрахта»
15сегодня, 08:30
Захарян выбыл на несколько недель. У хавбека «Сосьедада» рецидив травмы квадрицепса
108сегодня, 08:21
Симеоне о вылете от «Реала» из ЛЧ: «Все в «Атлетико» испытывают гнев, ярость, чувствуют несправедливость. Но, как сказал Анчелотти, все в прошлом»
49сегодня, 08:14
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Краснодар» в гостях у «Ростова», ЦСКА сыграет с «Акроном»
797сегодня, 08:05
Широков о дисквалификации Вендела за средний палец: «Мне за примерно такое же давали 3 матча. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона»
18сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Гави: «Педри заслуживает «Золотой мяч». Не знаю, получит ли он его – в футболе все меняется очень быстро»
33 минуты назад
Пьянич и Койта из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Акроном»: «Ничего страшного нет, ждем возвращения после паузы на сборные»
11 минут назад
«Аталанта» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Марселя», «Гавр» Кузяева в гостях у «Лиона»
431 минуту назад
Земан покинул отделение интенсивной терапии. У 77-летнего экс-тренера «Ромы» и «Лацио» случился инсульт в феврале
39 минут назад
«Акрон» – ЦСКА. Дзюба и Круговой играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:00
756 минут назад
«Штутгарт» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
2сегодня, 08:40
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:58
«Атлетико» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7сегодня, 07:34
Сеск об отмене гола «Комо» в матче с «Миланом»: «Это не офсайд. Судьи останавливают игру когда хотят. Разве нет полуавтоматической системы определения вне игры?»
6сегодня, 07:22