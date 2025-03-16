Кубарси за финал ЛЧ «Барселона» – «Реал»: «Это был бы прекрасный матч для всего мира. Две отличные команды, принципиальные соперники»

Пау Кубарси согласен на финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Реал».

«Барселона » в 1/4 финала ЛЧ сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Реал » – с «Арсеналом».

– В финале вы можете сыграть против «Мадрида». Более того, вы можете сыграть против «Мадрида» во всех финалах за все главные трофеи. Вы уже выиграли Суперкубок Испании. В Ла Лиге они ваши главные соперники наряду с «Атлетико», в гипотетическом финале Кубка Испании вам тоже может достаться «Мадрид».

– Да, «Мадрид» выступает хорошо, у нас тоже все хорошо. Мы могли бы встретиться в финале, потому что они отличная команда, и мы тоже, так что это отличный финал, который будет интересно смотреть.

Хотя «Атлетико » тоже борется в Ла Лиге и тоже может быть конкурентоспособен.

– Вы сказали, что финал Лиги чемпионов против «Мадрида» был бы хорошим. Вы бы согласились на него?

– Да, конечно. Если мы проделаем отличную работу, то сможем выйти в финал. И если мы выйдем в финал, мы пойдем до конца, какая бы командой туда не попала. И если это будет «Мадрид», это будет прекрасный финал как для нас, так и для всего мира.

– Что бы вы сказали тем фанатам «Барселоны», которые говорят, что им было бы немного страшно играть в финале Лиги чемпионов против «Реала»?

– «Мадрид» – один из лучших клубов, как и «Барса», всегда было это принципиальное соперничество. Они могут победить, мы тоже можем выиграть, но это был бы отличный финал для просмотра, – сказал защитник «Барсы» Кубарси .