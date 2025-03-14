«Барселона» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,4%. Шансы «ПСЖ» – 19,3%, «Арсенала» – 16,8%, «Реала» – 13,6% (Opta)
Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
После 1/8 финала главным претендентом на победу в турнире Opta считает «Барселону». Вероятность победы каталонцев суперкомпьютер оценивает в 20,4%.
Напомним, перед ответными матчами фаворитом Лиги чемпионов считался «Ливерпуль», однако команда Арне Слота не смогла пройти в 1/4, уступив «ПСЖ».
Шансы четвертьфиналистов выглядит следующим образом:
1. «Барселона» – 20,4%.
2. «ПСЖ» – 19,3%.
3. «Арсенал» – 16,8%.
4. «Интер» – 16,4%.
5. «Реал» – 13,6%.
6. «Бавария» – 9,7%.
7. «Астон Вилла» – 2,8%.
8. «Боруссия» Дортмунд – 1%.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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