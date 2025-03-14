«Барселона» выиграет ЛЧ с вероятностью 20,4%. Шансы «ПСЖ» – 19,3%, «Арсенала» – 16,8%, «Реала» – 13,6% (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

После 1/8 финала главным претендентом на победу в турнире Opta считает «Барселону». Вероятность победы каталонцев суперкомпьютер оценивает в 20,4%.

Напомним, перед ответными матчами фаворитом Лиги чемпионов считался «Ливерпуль», однако команда Арне Слота не смогла пройти в 1/4, уступив «ПСЖ».

Шансы четвертьфиналистов выглядит следующим образом:

1. «Барселона » – 20,4%.

2. «ПСЖ » – 19,3%.

3. «Арсенал» – 16,8%.

4. «Интер» – 16,4%.

5. «Реал » – 13,6%.

6. «Бавария » – 9,7%.

7. «Астон Вилла» – 2,8%.

8. «Боруссия» Дортмунд – 1%.