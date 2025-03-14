«Бавария» заработала 106 млн евро в этой ЛЧ, «ПСЖ» – 104,4 млн, «Интер» – 103,1 млн, «Боруссия» – 102,2 млн, «Арсенал» – 102 млн, «Барса» и «Реал» – по 101 млн

«Бавария» пока заработала больше всех денег в Лиге чемпионов-2024/25.

Между всеми 36 участниками турнира, который в этом сезоне впервые проходит в новом формате, УЕФА распределит 2,47 миллиарда евро.

Каждый клуб, выступавший в общем этапе, получил по 18,8 млн евро. За каждую победу командам дополнительно полагались 2,1 млн евро, а за ничью – 700 тысяч.

11 миллионов евро положены участникам турнира за выход в 1/8 финала, 12,5 млн – за выход в четвертьфинал, 15 млн – за выход в полуфинал, 18,5 млн – за участие в финале, еще 6,5 млн – за победу в решающем матче. Победитель ЛЧ может максимально получить 200 млн.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Football Meets Data и Expansión, на данный момент, по итогам стадии 1/8 финала, больше всех заработала «Бавария» – 106 млн.

Далее расположились «ПСЖ» (104,4 млн евро), «Интер » (103,1 млн), «Боруссия » Дортмунд (102,2 млн), «Арсенал» (102 млн), «Барселона» и «Реал Мадрид » (оба – по 101 млн).

«Атлетико », вылетевший от «Реала» в 1/8 финала, получит 85 миллионов евро. Ожидается, что УЕФА подтвердит эти цифры в ближайшие недели.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом », «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером».

«Ливерпуль» с 1-го места получил «ПСЖ», а «Астон Вилла» – «Брюгге». Все ли так с форматом ЛЧ?